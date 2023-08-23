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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23.08.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'deki orman yangının yayılmasının durdurulduğunu belirterek "İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Çanakkale'deki orman yangını) 1500 hektarlık alan etkilendi. Yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız.

Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz. Bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz. 6 Şubat'ta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. Adıyaman genelinde çok ciddi yıkıma yol açtı. Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere 64 bin 811 konutun inşasını planladık. 26 bin 238 konut, 6 bin 290 köy evi ve ahırlarla birlikte toplam 33 bin 306 bağımsız bölümün inşası sürüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan

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