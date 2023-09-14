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  4. SON DAKİKA | '5 saat uyuyorum, gece 2'de eve giriyorum' diyerek seslendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizden de bunu bekliyorum!

SON DAKİKA | '5 saat uyuyorum, gece 2'de eve giriyorum' diyerek seslendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizden de bunu bekliyorum!

14.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Geceleri 5-6 saat uyuduğunu ve her gün 01.00-02.00'da eve döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben böyle çalışıyorum, sizden de bunu bekliyorum." diye konuştu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi" dedi. Erdoğan, göçmenlere yönelik tepkilerle ilgili de konuştu.

SON DAKİKA | '5 saat uyuyorum, gece 2'de eve giriyorum' diyerek seslendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizden de bunu bekliyorum!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu gurur günümüzde sevincinizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

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Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetlerini şanla ve şerefle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz.

Aldığınız eğitimlerin sizleri en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Ancak kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Asıl incelikler görevdeyken öğrenilir. Kuralar sonrası görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla bundan sonra devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BİRER HİZMETKARIYIZ"

Ünvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayınız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz.

Her birimiz 85 milyona hizmet etmekle mükellefiz. Milletimizin sorunlarının çözümüne, şehirlerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak büyük bir misyondur.

"5 SAAT UYUYORUM, GECE 2'DE EVE GİRİYORUM! SİZ DE BÖYLE ÇALIŞIN"

Benim uykum 5 saat bilemediniz, 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2... Ben böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu işler yürümez. Kaymakamlar olarak sizden de bunu bekliyorum.

Siz de öyle bir çalışın hizmet edin ki ayrıldığını her ilçede isminiz yadigar olarak kalsın.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor, iftiralar atıyor. Bunlara gereken dersi bizim verme mükellefiyetimiz var.

FETÖ'cülerin ve PKK'lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Sokakta, okulda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahrik eden ve hatta fiziki saldırıya götüren bazı kendini bilmezler olduğunu görüyoruz. Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Bu millet tüm dünyada hoşgörüsüyle bilinen bir millettir. Tarihimizde hiç bir zaman ırkçılık ve faşizim ayıbımız olmamıştır. Bizim mazimizde kimin başı dara düşmüşse herkese kucak açma vardır. Farklı olanı hoş görme vardır. Gönüller yapma geleneği vardır. Bunların örselenmesine izin vermeyiz.

Kışkırtmalardan yabancı düşmanlığı zehrine kadar sinsi oyunların kök salmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek, ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız. Bu fitne ateşini daha da büyümeden söndüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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