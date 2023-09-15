Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda çıkacak raporların Kentsel Dönüşüm Şurası'na ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'dan yararlanacağız. Amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır.

Bilim insanlarımız yaklaşan tehdide karşı kamuoyunu her gün uyarıyor. Bilim insanlarımızın son dönemde sık sık dile getirdiği bir gerçeği daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülkemizin deprem haritalarında belli faylar var. Son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem meydana geldi. Artık 81 vilayetimizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor.

Şehirlerimizdeki yapıların büyük kısmı şiddetli bir depreme dayanacak şekilde değildir. 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdir.

580 bin vatandaşımız konteyner kentlerde barınıyor. Amacımız temeli atılan her konutu bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim etmektir. Haftaya inşası tamamlanan deprem konutlarını teslim edeceğiz.



