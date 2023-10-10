Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer ortak açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

Düzensiz göç ile mücadelede ülkemizin öncü konumu ve bunun Avrupa’nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur.

(İsrail-Filistin çatışması) Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz. Tüm aktörleri barış için adım atmaya çağırıyorum. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

