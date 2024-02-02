Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce gelmiş ve batarya fabrikasının temel atma törenini yapmıştık. Tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik yatırımı kazandırmanın gururunu yaşamıştık. Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası TOGG'a kulp takanlar bu yatırımdan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz.

'Araçlar İtalya'dan geliyor, bunlar elektriksiz araç üretemezler, üretseler dahi satamazlar, fabrikası yok' yalanlarını ortaya atanları, daha proje aşamasından itibaren Devrim otomobiline yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri TOGG artan üretim kapasitesiyle Allah'a hamdolsun rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları da rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru, isabetli, basiretli bir tercih yaptıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyorlar.

Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Muhalefetin iradesindeki belediyeler ile Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Hemşehrilerini yüz üstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz.







