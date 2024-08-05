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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.08.2024 14:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılıyor. Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünya siyasetinin en sert virajını döndüğünü belirterek, "Kan, zulüm, savaş ve çatışma adeta sıradan hale geldi" dedi. Erdoğan 'haydut devlet' olarak nitelediği İsrail'in Gazzelileri sadece bomba ve kurşunlarla öldürmediğini aynı zamanda aç ve susuz bırakarak öldürdüğünü de sözlerine ekledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.

"KAN, ZULÜM, SAVAŞ VE ÇATIŞMA ADETA SIRADAN HALE GELDİ"

İnsan hakları eğitim programımız titizlikle hazırlanmış içeriğiyle bu amaca hizmet edecektir. Programımızı dünyada son derece ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemde icra ediyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde büyük bir güç boşluğu var. Bu boşluk gün geçtikçe tebarüz ediyor. Kendini net olarak gösteriyor.

Kan, zulüm, savaş ve çatışma sahneleri adeta sıradan hale geldi. İnsanlığın kendi ortak güvenliğini temin etmek için tesis ettiği normlar kurumlar günden güne irtifa kaybediyor.

Kural temelli sistemin yıkılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu durumu tersine çevirecek adımlar da atılmıyor.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI ANLATMAYA KELİMELER KİFAYET ETMİYOR"

Gazze’de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Katliam görüntülerine bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş masum bebeklerin, bombaların altında hayatta kalmaya çalışan annelerin görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor.

"'HAYDUT DEVLET' 2,3 MİLYON İNSANA BARBARLIĞIN HER TÜRLÜSÜNÜ SERGİLİYOR"

Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü, 40 bin masum insan şehit edildi. Enkaz altındaki 10 binden fazla şehidin naaşına ulaşılamıyor. İsrail Gazzelileri sadece bomba ve kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak öldürüyor. Haydut devlet avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.

"BATI, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI"

Batı, İsrail'in suç ortağı. Bu desteklerini gizleme gereksinimi duymadan katilleri avuçları şişinceye kadar alkışlayarak alenen gösteriyorlar. Burada şu ikazı açık açık yapmak zorundayım. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir. Hitler’in Nazi parlamentosunda nasıl yaptığı konuşmayı alkışlayanları tarih utançla yazdıysa Netanyahu’yu alkışlayanlar da ellerine yapışan bu kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek. Mazlumların acıları üzerinde sevinç çığlıkları atanları ne tarih ne de çocukları affedecek.

"HANİYE'YE BİR KEZ DAHA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

O korkunç görüntüler Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, Netanyahu’yu şımartmıştır. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Buradan bir kez daha Haniye’ye Allah’tan rahmet. Filistin halkına ve ailesine baş sağlığı diliyorum. 50-60’ı aşkın yakınları şehit oldu. Ama hiçbir zaman Haniye yüzündeki tebessümü kaybetmedi. Böyle bir insandı.

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erdoğan
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