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  4. SON DAKİKA | 'Birkaç kendini bilmez temizlenecek' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin yemin törenine tepki 'Kılıçları kime çekiyorsunuz?'

SON DAKİKA | 'Birkaç kendini bilmez temizlenecek' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin yemin törenine tepki 'Kılıçları kime çekiyorsunuz?'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.09.2024 15:36
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündem yaratan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili de açıklama yaptı. Törende yaşananlara tepki gösteren Erdoğan "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek "Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 21. İmam Hatipliler Kurultay'ına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"22 yılda çok hizmetler ürettik. Kırılmaz denilen rekorları kırdık, ülkemize ilkleri yaşattık. Bunların hepsi tabii ki önemlidir.

Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. Bütün makamlar, bütün sıfatlar gelip geçer ama toprağa attığınız tohum, çınara dönüşür.

Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık. Fatih'in emanetine sahip çıktık.

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Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim için değerli. Her insan bizim gözbebeğimizdir. İmam hatipler bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır.

Eğer bu topraklardan müslümanlığı çekip alırsanız inanın geriye hiçbir şey kalmaz. Geriye millet de kalmaz, memleket de kalmaz. Ezan yoksa, cami yoksa, Kur'an yoksa, iman yoksa, vatan yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır, varlık yokluk mücadelesidir.

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Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında ama şuna dikkat edin en çok da imana saldırıyorlar, en çok da inanç değerlerimize saldırıyorlar. Gençliğin ahlakı, aile kurumu çok tehlikeli bir saldırı altındadır. Medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır.

Gazze'de insanlık dışı soykırım devam ediyor. Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldı. İsrail dün, gencecik evladımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katletti. İsrail durmayacak, sıra Lübnan'a gelecek, vatan topraklarımıza göz koyacak. İslam ülkeleri iş birliğini artırmalı. İsrail devlet terörünü durduracak yegane adım islam ülkelerinin ittifakıdır.

Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin, Filistin'in hayrına olacaktır. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız.

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"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"

15 Temmuz'da ordumuzu ölümcül bir urdan kurtardık ve şimdi ordumuz aslına özüne döndü. Malazgirt'teki ruh, istiklal harbimizdeki ruh ordumuzda yeniden vücut buluyor. FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe ordumuz vatan savunmasında destanlar yazıyor. Bu ordu milletindir ve milletin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir."

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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