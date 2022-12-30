Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"İlahiyatçı gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olma gayesiyle derneğinizin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz.
Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.
Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.
Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.
Başı açık veya baş örtülü ayrımı olmadan tüm kadınlarımıza kamuda fırsat eşitliği sağlıyoruz.
Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz."
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