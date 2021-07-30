Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son çalışmalarla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.



Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. pic.twitter.com/CMCQBEMl9y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2021



