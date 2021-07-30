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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

30.07.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son çalışmalarla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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