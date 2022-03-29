Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin 30. yılındayız. Türkiye, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülke Türkiye'dir.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz.

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü şekilde gelişecektir. Ortak bildiri bir yol haritası teşkil edecektir. Beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizdeki gelişmeleri de aramızda değerlendirdik."

