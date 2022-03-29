HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da önemli açıklamalar

29.03.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özbekistan'a gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin 30. yılındayız. Türkiye, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülke Türkiye'dir.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz.

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü şekilde gelişecektir. Ortak bildiri bir yol haritası teşkil edecektir. Beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizdeki gelişmeleri de aramızda değerlendirdik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciden, Binali Yıldırım'a seçim sorusu: Korkuyor musunuz?Öğrenciden, Binali Yıldırım'a seçim sorusu: Korkuyor musunuz?
İçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl olduİçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl oldu
Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.