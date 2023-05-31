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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Balkanlardaki gerilim masaya yatırıldı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Balkanlardaki gerilim masaya yatırıldı

31.05.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Balkanlarda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilime ilişkin Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimin bitirilmesi için Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Balkanlardaki gerilim masaya yatırıldı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. (AA)

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Kosova erdoğan

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