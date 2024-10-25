Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Esad' çağrısı: Adım atması için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan kendisine yöneltilen, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme, temas bir süredir konuşulan bir başlık. Acaba Sayın Putin'le bu görüşmeniz sonrasında yeni bir gelişme, yeni bir durum beklenebilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.

"UMARIM TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞMESİNİ İNŞA EDERİZ"

"Biz, sürecin en başından bu yana hep Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve komşumuzda kalıcı, adil, kapsayıcı bir barış ve huzurun tesisinden yana olduğumuzu vurguluyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele anlayışımızda sınırlarımızı korumanın yanında bu tutumumuzun da payı vardır. Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer" dedi.

"ESAD'IN BİZİM ÇAĞRIMIZA VERECEĞİ CEVABIN TEMİNİ NOKTASINDA ADIM ATMA ÇAĞRIMIZ OLDU"

Erdoğan açıklamasının devamında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu yönde bir çağrıda bulunduğunu aktardı ve "Rusya’nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu. Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.