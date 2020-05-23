HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edersek, Allah'ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah'a şükür, devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Ekonomiden sosyal hayata birçok alan, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve Nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, Mayıs ayında yavaş yavaş, diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edersek, Allah'ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkânlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde, pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, millet olarak insanlığımızı gösterdik. Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

'DEVLETİMİZİN TÜM KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİRDİK'

Erdoğan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık. Bu kapsamda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, pirim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle, salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Milletimize, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum. Rabbim'den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla… "

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildiKırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

En Çok Okunan Haberler

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Tunç Soyer’den ’Çav Bella’ açıklaması

Başkan Tunç Soyer’den ’Çav Bella’ açıklaması

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Diğer Haberler
Jandarmadan kumarcılara şok baskın

Karşılarında görünce büyük şok yaşadılar

Boğaz'ın üstünü kara bulutlar kapladı

Boğaz'ın üstünü kara bulutlar kapladı

Uyuduğu sırada koltuktan düşen şahsın başına soba maşası saplandı

Korkunç! Uyuduğu sırada koltuktan düştü, başına maşa saplandı

Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi

Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı

31 Mayıs'ta açılıyor! İşte son durum

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (23 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.