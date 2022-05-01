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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!

01.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla arife gününde video mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan "Hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca yola çıkacak sürücülere de çağrıda bulundu.

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı arifesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı geldi. Erdoğan'ın video mesajı Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan "Hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Erdoğan Ramazan Bayramı mesajına şu sözlerle başladı:

"Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor; mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyorum."

"KİMSENİN BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Bayram vesilesiyle, annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında; yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken; aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek, Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım, onlara da yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin.

Varsın birileri, nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri, çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."

"BÜYÜK KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRMESİNİ İSTİYORUM"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin tüm fertlerinden, bu Ramazan Bayramını hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun, 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir "büyük kardeşlik şölenine" dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda, aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevla'dan, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum. Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden, hem kendilerinin, hem sevdiklerinin hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyorum. Pençe-Kilit Harekâtı başta olmak üzere, bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun." (DHA)

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