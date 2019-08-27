Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'nde konuştu.

**Putin'in açıklamalarından satır başları:

Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu yılki fuarın ana partneri.

Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Temaslarımızın başarılı geçmesini diliyorum.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Devlet Başkanı, değerli dostum Putin, kıymetli katılımcılar sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum.

Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum.

Sayın Putin’e nazik daveti, için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz.

Bizim de bu sene 14’ncüsünü ge54rçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var

İHA ve SİHA'ların üretiminde büyük mesafe aldık



