Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor.