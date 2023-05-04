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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

04.05.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra, omuz omuza zafere koşuyoruz.

  • Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor.

  • 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Samsun erdoğan

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