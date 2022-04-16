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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılarla iftar

16.04.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılarla iftar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir.

Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.

Ankara'da CSO'nun yeni binası ve İstanbul'da AKM'yi hizmete açtık.

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Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar

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