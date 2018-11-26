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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, 4 askerimizin şehit olduğu Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu sabah Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne VE milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum.

Ve şehitlerimizin ailelerine TSK'ya milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum.

Bu vesileyle gecikmeden dolayı da hakkınızı helal ediniz.

Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz.

Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu alkol hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir.

Bağımlılığın bir arada olması düşündürücüdür. Hayatını idame ettirmekte zaten zorluk çeken toplumlarda bu tür alışkanlıkların yaygınlaşmasının masum olmadığına inanıyorum.

Tütün alışkanlığının uluslararası şirketler tarafından özendirildiği ortadadır. Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılığın sebebi elbette farklıdır.

“BU AYRI BİR TEHDİT”

Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor.

2 yaşındaki yavru her şeyinden kopuyor, odanın içinde onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Bugün Türkiye’de cep telefonu sayısı 70 milyon civarında. Nüfusumuz 81 milyon. Bu çok ciddi olumsuz sinyaller veriyor. Bağımlılık yapan ürünlere verilen mücadele aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik mücadeledir.

Öyle tilkice hareket ediyorlar ki… Çıkarmışlar elektronik sigara. Bu dudak alışkanlığı başladığı andan itibaren sigara başlayacak. Bize çok geldiler. Bir milyon dolarlık yatırım yapacağız. Peki siz bunu yurt dışına ihraç edecek misiniz. Sizin meseleniz başka. Siz buradaki gençliği alıştırmaya çalışacaksınız. Buna müsait etmeyeceğiz.

İslam’la terörü kimse bir araya getiremez. Ama dert başka. Bu DEAŞ gibi örgütlerle İslam’ı kirletmek. Buna müsaade vermeyeceğiz. Hristiyan terörü diyor musunuz, ya da Musevi terörü. Gezi olaylarında uluslararası medya Taksim’i gösterdi. Şuanda Paris’te olaylar var. Ama görmüyorlar.

"BAZILARI ELEŞTİRİDE BULUNUYOR"

Uyuşturucu tacirlerinin en önemli hedefi olan okullardaki fiziki güvenliği güçlendiriyoruz. Meselenin tüm taraflarını bilinçlendiriyoruz. Son zamanlarda cezaevlerinde 52 bin uyuşturucudan mahkum olmuş şahıs var. Bazıları eleştiride bulunuyor.

Burada derdimiz uyuşturucu müptelası olmaktan halkımızı da gençliğimizi de kurtarmak. Gençlerimizin ellerine silah vermekle uyuşturucu madde tutuşturmak arasında fark yok. Bu konuda en küçük adım düşünmüyoruz.

En büyük görev ailelere düşüyor. Ailenin tespit edemediği sorunu devletin diğer birimlerine yıkmak adil değildir. Meselenin hem tespiti ve çözümünde en büyük sorumluluk aile bireylerine aittir.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Arkadaş yok böyle birşey,TV kanalları kazayı bırakıp RTE nin konuşmasını naklen veriyorlar,şehitler mi önemli yoksa RTE nin günlük masalları mi önemli?
Bi sus ya bi sus
hah bizde senin açıklamanı bekliyoduk çocukların nasıl gemicikler nasıl
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