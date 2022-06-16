Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir'

Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkes, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Bugüne kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler.