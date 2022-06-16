Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında "Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz" ifadelerini kullandı. 11 milyonu aşkın üyeleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her üyemiz bir üye daha yaparsa seçimden önce seçimi kazandık demektir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi her teşkilat mensubumuzun en büyük dayak noktası gönüllere girme kapısı olacaktır. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır.
Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir.
Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkes, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Bugüne kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler.