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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir'

16.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partide elbette sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz" ifadeleriyle sürdürdü. Erdoğan ayrıca "Girdiğimiz her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında "Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz" ifadelerini kullandı. 11 milyonu aşkın üyeleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her üyemiz bir üye daha yaparsa seçimden önce seçimi kazandık demektir" dedi.

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"ELBETTE PARTİDE SIKINTIYA YOL AÇAN KİŞİLER ÇIKABİLİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi her teşkilat mensubumuzun en büyük dayak noktası gönüllere girme kapısı olacaktır. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır.

  • Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partide elbette sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür, zengindir.

"SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMİ KAZANDIK DEMEKTİR"

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  • Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir.

  • Girdiğimiz her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye daha yaparsa seçimden önce seçimi kazandık demektir.

"ÜLKENİN EN ÇÜRÜK SİYASETÇİSİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BİLE MEDET UMACAK HALE GELDİLER"

  • Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkes, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Bugüne kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler.

  • Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından beter hale dönüştü. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, tehdit ediyor, hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Bazen de sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Bu zat tepesi atınca kürsüden ortaklarına 'Ya bana katılın ya da ortadan çekilin' diyor. Yine kimsenin sesi çıkmıyor.
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