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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması: Babası bankalardan kredi almadan iş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması: Babası bankalardan kredi almadan iş yaptı

18.04.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda bir konuşma yaptı. Yerli ve milli SİHA'ları üreten BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında 'Selçuk aşağı Selçuk yukarı'. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı, damatmış! Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar açıklaması: Babası bankalardan kredi almadan iş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Rabbimden bu ay tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabul etmesini niyaz ediyorum. Her birinize ailelerine huzurlu bayram diliyorum. Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evleri yıkılan hasar gören vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Afetzedelerimizin yükünü hafifleten tüm gençlerimizden gönüllülerimizden Allah razı olsun. Her birinizle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

"130 MİLYAR DOLAR EK KATKI SAĞLAYACAK"

Dün İstanbul'da çok önemli 2 projenin törenine katıldık. İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmının açılışını gerçekleştirdik. İstanbul Finans Merkezi 15 yıl içinde 130 milyar dolar milli gelire ek katkı sağlayacak. Bugün New York, Londra piyasası finansta neyse İstanbul Ataşehir'de kurduğumuz Finans Merkezi bunlarla yarışa girecek hatta aşacak. Ekonomimize katma değeri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Bugüne kadar bu tür projeler Türkiye'de uygulanmadı. Dün yine İstanbul Fikirtepe'de 12 bin 418 konut projesinin ilk etabının törenine katıldık.

"TCG ANADOLU BAYRAMDAN SONRA DA ZİYARETE AÇIK OLACAK"

60 yıllık hayalimiz olan TOGG'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine sunduk. Muhafalet bunlara 'maket' diyor. Elinize yüzünüze dursun bunun nesi maket. Bunlara birer TOGG versen kullanamazlar. TCG Anadolu'yu vatandaşlarımız kuyruğa giriyor gelip geziyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir esere savunma sanayinde sahip oluyoruz. 1350 personel var belki daha da artacak. Erinden er başına bütün subay komuta kademesine kadar 1350 personeli var. Şimdi bir kaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak ondan sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Savunma Bakanımıza da bir talimatla bayramdan sonra bölgede gemimiz ziyarete açık olarak kalsın. Görmeyen gözler görerek bununla gururlansın. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz yüzde 20'ydi şimdi ise yüzde 80. Yüzde 80'e TCG Anadolu ile, SİHA ile, Akıncı ile Kızılelma ile ulaştık.

"BANKALARDAN KREDİ ALMADAN ÇALIŞTI"

Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında 'Selçuk aşağı Selçuk yukarı'. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı, damatmış! Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhracata yönelik çok ciddi potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyorlar. Yapma devlet tahsis ediyor niye almıyorsun, sen stratejik bir yatırım yapıyorsun bunu hak ediyorsun. Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Bunlar çünkü devlet, millet düşmanı. Neymiş Erdoğan bunlara bol bol para vermiş! Elinize dilinize dursun.

"TOGG İÇİN LİTYUM PİL ÜRETİMİ YAPACAĞIZ"

TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının yanında büyük bir alanı tahsis ediyoruz burada lityum pil üretimi yapacağız. TOGG'un menzili daha da artacak. İstasyonlar da artıyor. Türkiye geneline daha çok yayılıyorlar. TOGG'un kalitesi acayip direksiyona geçtiğiniz zaman bir rahatlık var elektrikli olduğu için ses yok. Virajlarda kontrollü rahat bir sürüş deneyimi var. Devrim arabasının rafa kaldırılmasıyla yıllar içinde milyarlarca dolar gelir kaybedildi. Bu yılları artık telafi edemesek de TOGG ile yarının teknolojisindeki yerimizi alacağız.

Biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını beraber gerçekleştireceğiz. Biz seçim öncesinde naftalin kokulu bohçayı açıp sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz. Biz önce hayal kurar hedefleri belirler programa ve projeye dönüştürür ardından bunları tek tek hayata geçiririz. Meydanlarda ne söz verirsek vaatlerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalışırız.

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