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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: CHP bir milli güvenlik sorunudur

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: CHP bir milli güvenlik sorunudur

28.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısındaki bir teröristin, CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: CHP bir milli güvenlik sorunudur

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında, gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"(Mersin'deki polisevine terör saldırısı) Şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele verdi.

"CHP BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. O adı geçenlerin terörist olduğunu biz başından beri söyledik. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur.

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YUNANİSTAN VE ABD'YE TEPKİ

(Ege Denizi'nde Yunanistan'ın provokasyonları) Bu adaları silahlardan arındırmaları şart. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun da kaldırmasının zaman açısından bir izahı yok. ABD adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa onu yaparız.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Birleşmiş Milletler'de görüştüğüm devlet başkanları, başbakanlar istisnasız “Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir” ifadesini söyledi. En önemlisi de 200 esirin takası.

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Zelenskiy ve Putin ile bu konuları görüşerek esirlerin takasını başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreci iyi yönetmemiz lazım. Barış için umutsuz değilim. Rusya'nın referandumu sıkıntı getiriyor. Zelenskiy bizden 4 bölge için destek istedi, Putin'i ikna etmemizi istedi. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT YAPILACAK MI?

Milli güvenliğimizi tehdit eden yere harekatı her zaman yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. ABD ve Rusya’nın vardığımız mutabakata mutlaka uyması gerekiyor."

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