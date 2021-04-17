Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmaların tamamlanmasıyla gerçekleştirilen törene Huber Köşkü'nden canlı yayınla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Batman, Hasankeyf, Yercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyü ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Bu proje ile zaman ve akaryakıttan önemli ölçüde tasaruf edilecektir. Bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Bu dev eserin inşaasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici kurumları tebrik ediyorum.

'HER TÜRLÜ İĞRENÇLİĞİ SERGİLEDİLER'

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Zorlu arazi şartları yanında bölgedeki terör örgütlerinin sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Attığımız her adımda bölücü örgüt ve uzantılarını daima karşımızda bulduk. Batmanlı, Mardinli, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Havalimanı yaptık akla hayale gelmedik iftiralar attılar, okullar yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarımızı baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı sürecinde yaşadığımız sıkıntıları iyi biliyorlar. Bizi engellemek isteyenlere hep daha büyük eserleri ülkemize katarak yanıt verdik.