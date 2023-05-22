Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Bu güç birliği ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. 450 bin mülteciyi geri gönderdik. Hedefimiz 1 milyon mülteciyi daha oradaki konutlara yerleştirmek. Bu da zaman içinde gerçekleşecek. Moskova'da yapılan Rusya, Suriye, İran ve Türkiye olarak dörtlü çalışmalar var. Bu çalışmalar çerçevesinde gündeme alınabilir. Ne kadar zamanda mültecileri ülkesine göndeririz bunlar konuşulur. Biz başından beri sığınmacıların güvenli şekilde geri gönderilmesini zaten destekliyoruz.

"ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI"

Sinan Bey ile aramızda pazarlık kesinlikle olmadı. Tabi muhalif yapılar bu tip şeyler üzerinde spekülatif arayışlar içine girerler. Böyle talepler kesinlikle söz konusu olmadı. Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir talebi var. Metinde de yer alan böyle bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek, ilke olarak üzerinde durulabilecek konular.

Muhalefetin bu gibi linç kampanyalarına gireceği beklentimizdi. Sinan Bey duruşuyla bugünkü açıklamasıyla zaten tavrını ortaya tam manasıyla koymuş vaziyette. 28'indeki milletimin duruşu, Sinan Bey'in de duruşuyla birleşerek gerekli cevap gereken yerlere verilecektir. Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş durumda. Biz sevgi iklimi hakim olsun istiyoruz ama muhalefette böyle bir durum söz konusu değil. Böyle parmaklarla kalp işareti yapmak işi bitirmiyor.

"BUNLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa'nın değişmezleri ve 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz. Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

Ben inanıyorum ki CHP Genel Başkanı’nın dediği gibi Suriye’nin Kuzeyi’nden askerleri çekerseniz hem güvenli olmaz hem göçler daha da artar. Kılıçdaroğlu’nun yapmak istediği Türkiye bir Boraltan Köprüsü utancını yaşasın istiyor. Bizi Ruslar öldürmesin, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişlerdi ya. Şimdi de benzer bir şeyi CHP’nin çaldığı bu kara lekeyi biz Karabağ’ın kurtuluşunda temizledik. Biz bu meselede başından beri insani, İslami ve vicdani duruş sergiledik. Bir Alman kalkıkta Suriyeliyi alıyorsa, ABD alıyorsa biz neden yapmayalım.

"MİLLETİ ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Yalancılık huyunu herkese bulaştırdı. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya 2003-2006-2013 yılında AK Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? 2013 yılında tasarı bile ortada. Bu zatın tasarıyı imzaladığını söyleyen kişiler Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller. Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Orada şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar. AK Parti Hükümetleri döneminde hiçbir şekilde terörist başını çıkarma çalışması yapılmamıştır. Bu külleyen yalandır. Milleti aldatmaya çalışıyorlar. Neyse ki milletim bunlara itibar etmiyor. Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünün çok etkili isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik. Yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar. Bizim defterimiz tertemiz buradan onlara ekmek çıkmaz.

14 MAYIS GECESİ

(Yavaş ve İmamoğlu'nun seçim gecesi yaptığı açıklamalar) 14 Mayıs gecesi yapılanlar utanç verici bir tablo. Vatandaşın gözünün içine baka bakan aynen genel başkanları gibi bunlar da yalan söylüyorlar. Ellerindeki veriye göre yaptılar ama ellerindeki veriler yanlış. Sandık verileri doğrudur. Ama işin içinde CHP yöneticileri varsa yalan da vardır. Panikle ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteydiler. Baktılar ki kaybediyorlar hemen yalana sarıldılar. CHP'de kaybetmenin pek çok bahanesini bulurlar ama kendilerinde bulmazlar.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK"

Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabilecek.

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ YENİ ANAYASA"

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri yeni anayasa meselesi. Bunu en geniş mutabakatla yapmayı arzu ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak atılacak adımları belirleyeceğiz. Bu uzlaşıyı yaptıktan sonra diğer tekliflere bakacağız. Şu anda genel başkan ve lider olarak ortada olanlar 28 Mayıs'tan sonra ortada olacaklar mı? Devran tamamen değişiyor. Bunların hemen hemen tamamı siyasi mevta olacak. Onların artık kendi milletvekilleri üzerinde ne kadar etkisi olur bilemem. Yeni bir aritmetik yeni bir yapı ortaya çıkıyor.

"BUNLAR ONLARI RAHATSIZ EDİYOR"

(TCG Anadolu) Yeni dönemde ama İspanyollar ama İngilizlerle. Bunun bir büyük segmentini yapacağız. Böylede denizlerde çok daha güçlü hale geleceğiz. Fırkateynleri yapıyoruz ihracatını yapıyoruz. Almanlarla farklı ülkelerle birlikteliklerimiz bu adımlarımızı farklı biçimde atmaya devam edeceğiz. Savunma sanayinde atacağımız adımlar Batı'nın gücünü alt ediyorsa tabi rahatsız olur. TCG Anadolu, Kızılelma, Atak helikopterimiz, Anka 3, Kaan savaş uçağımız, mühimmatımız silahlarımız var. Bunlar onları rahatsız ediyor. Bunların hepsi kendi savunma sanayimizi güçlendirmek için yaptığımız çalışmalarımız. Birileri rahatsız oluyor huzuru kaçıyor diye kendi planlarımızı bozamayız bozmayacağız. Savunma sanayini kendi planladığımız program çerçevesinde devam edeceğiz.



