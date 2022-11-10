HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması! Tüm dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi: Putin'le birbirimize özgüven olmasa bu adımları atamayız

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması! Tüm dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi: Putin'le birbirimize özgüven olmasa bu adımları atamayız

10.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Dünyanın dikkatle takip ettiği, Rusya'nın tahıl koridoruna dönüşüyle ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir lider siyasetidir. Birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Rusya'nın Herson'dan çekilmesini ise "olumlu, önemli" olarak nitelendirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine katılmak üzere yola çıkıyor. Erdoğan ziyareti öncesi kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"GÖRÜŞMELER YAPIP ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Erdoğan, Özbekistan ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

  • Yarın gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesine iştirak etmek üzere birazdan Semerkand'a hareket edeceğim. Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. Devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkand zirvesinin ortak bir dili, tarihi paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.

"PUTİN'LE BİRBİRİMİZE ÖZGÜVEN OLMASA BU TÜR ADIMLARI ATAMAYIZ"

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönüşüyle ilgili soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bu bir lider siyasetidir. Sayın Putin'le gereğini yaptık. Birbirimize olan özgüven olmasa bu adımı atamayız. Ama birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar; bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor."

"DİASPORA ÇALIŞMALARI SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLİYOR, OLUMLU İSTİKAMETE DÖNÜŞTÜRECEK OLAN ERMENİSTAN YÖNETİMİ"

Ermenistan'la normalleşme sürecine dair soruya Erdoğan'ın yanıtı şöyleydi:

"En son Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık, net şunu söyledik: Siz Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir, biz sizden bunu bekliyoruz. Şu an itibarıyla henüz bu aşamaya gelinebildi diyemem. Sürekli diasporalar gerek Fransa'da, gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Bu çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Olumlu istikamete dönüştürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, Laçin ve Zengezur'la ilgili Azerbaycan'la ilgili atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler."

"RUSYA'NIN ALDIĞI KARAR OLUMLU, ÖNEMLİ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile ilgili ise Erdoğan şunları söyledi:

"Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş sona erer, bunu söylemek akıl kârı değil. Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu, önemli. Temennim odur ki belki G-20'ye Rusya'dan katılım olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya'yla sürdürmeye devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek
Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!
Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olaySes getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.