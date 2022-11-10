Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması! Tüm dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi: Putin'le birbirimize özgüven olmasa bu adımları atamayız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine katılmak üzere yola çıkıyor. Erdoğan ziyareti öncesi kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"GÖRÜŞMELER YAPIP ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Erdoğan, Özbekistan ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yarın gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesine iştirak etmek üzere birazdan Semerkand'a hareket edeceğim. Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. Devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkand zirvesinin ortak bir dili, tarihi paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.

"PUTİN'LE BİRBİRİMİZE ÖZGÜVEN OLMASA BU TÜR ADIMLARI ATAMAYIZ"

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönüşüyle ilgili soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bu bir lider siyasetidir. Sayın Putin'le gereğini yaptık. Birbirimize olan özgüven olmasa bu adımı atamayız. Ama birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar; bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor."

"DİASPORA ÇALIŞMALARI SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLİYOR, OLUMLU İSTİKAMETE DÖNÜŞTÜRECEK OLAN ERMENİSTAN YÖNETİMİ"

Ermenistan'la normalleşme sürecine dair soruya Erdoğan'ın yanıtı şöyleydi:

"En son Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık, net şunu söyledik: Siz Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir, biz sizden bunu bekliyoruz. Şu an itibarıyla henüz bu aşamaya gelinebildi diyemem. Sürekli diasporalar gerek Fransa'da, gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Bu çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Olumlu istikamete dönüştürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, Laçin ve Zengezur'la ilgili Azerbaycan'la ilgili atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler."

"RUSYA'NIN ALDIĞI KARAR OLUMLU, ÖNEMLİ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile ilgili ise Erdoğan şunları söyledi:

"Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş sona erer, bunu söylemek akıl kârı değil. Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu, önemli. Temennim odur ki belki G-20'ye Rusya'dan katılım olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya'yla sürdürmeye devam edeceğiz."

