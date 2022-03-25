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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

25.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuşuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokat Havalimanı açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı. Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz. Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Bugün hem şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya hem de yeni hedefleri görmeye geldik.

Ben dün Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık. Şimdi sizlerle Tokat'tayım. Malazgirt Zaferi'nden sonra Buhara mimarisiyle yapılan ilk cami bu şehirdedir. Tokat sıradan bir şehir değildir. Her Tokatlı kardeşim kadrini kıymetini bilmelidir. Tokat'ı hakkettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz.

Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan eserin açılışını bugün burada yapıyoruz. Tokat'a yakışır. Daha nice yatırımlar var. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. İnşallah 2023'te vereceğiniz desteklerle Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık. Muhalefeti açılışa davet ettik, gelmediler.

Ayrıntılar geliyor...

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