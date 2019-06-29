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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek önemli açıklamalara imza attı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan az önce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün sona eren G20 2019 Osaka Zirvesi, küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olmuştur. Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye’nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk. ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.


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