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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var.

(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz.

NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoruyla ilgili adım atabiliriz"

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erdoğan Trump ABD Erdoğan-Trump ortak basın toplantısı

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