Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuyla ilgili flaş açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yabancı medya medya temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşer Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kişi ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir." DEAŞ'LA MÜCADELE "DEAŞ ile en sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yürüttü. Fırat Kalkanı ile 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ sonrasında Suriye'de tutunamadı ve çözüldü. Rakka ve Deyrizzor arasını da temizlemeye talip oldu. ABD yönetimine yaptığımız teklifler karşılık görmedi. ABD bu işi PKK/YPG ile yapmayı tercih ettik. Sonra bu örgüt Türkiye'ye karşı bir tehdide dönüştü. Beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare kalmadı. Önce Zeytin Dalı ile Afrin ve çevresini temizledik. Astana ve Soçi süreci ile İdlib'de yaşanabilecek insanı dramın önüne geçtik.Sonra Fırat'ın doğusu için hazırlıklara başladık. Diploması kanallarını kullandık. ABD ve Avrupa'nın desteğini çekemedik. "

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI Barış Pınarı Harekatı'nın iki amacı vardır, sınırlarımızdan PKK/YPG'yi temizlemek ve güvenli bölgeye ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşünü sağlamak. 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz. Planın ilk şartı bölgenin terörden temizlenerek güvenli hale getirilmesiydi. Güvenli bölge projemizi G20 toplantısında teklif ettim. Hepsi olumlu buldu ama adım atmaya kimse yanaşmadı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bu konuyu yeniden gündeme getirdik. Ama istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Bunun üzerine 9 Ekim saat 16.00'da harekatı başlattı. Barış Pınarı Harekatı anlık değildir. Hazırlığı 3-4 yılı buldu. Gelişmeler anlık olmadı. "HAREKAT KISA SÜREDE BAŞARIYA ULAŞINCA..." "Harekattan önce Sayın Trump ile yaptığımız konuşmada harekata başlayacağmızı söyledim. Beyaz Saray açıklamasında ABD'nin askerlerini çekeceği ilan edildi. Herhangi bir engel kalmadı. Kısa sürede birkaç noktadan 30 km derinliğe ulaşınca ABD ve diğer ülkelerinin tavrı değişti. İlk 1-2 gün böyle bir başarı beklemedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Başarıya ulaşacağı anlaşılınca tepkiler yükseldi. Biz kararlılıkla devam ettik. Resulayn ve Tel Abyad'ın da olduğu 30 yerleşim yerini kontrol altına aldık."

"TÜRKİYE NATO ÜYESİDİR" "4 askerimiz ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 750'yi buldu. 20 sivil vatandaşımız şehit oldu, 181 vatandaşımız yaralandı. Türk medyasıyla yaptığım toplantıda söyledim yine söylüyorum, Türkiye NATO üyesidir ama terör örgütleri ne zaman üye oldu bilmiyorum. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısını ifade etti. 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak anayasa komitesinin dönüm noktası olmasını temenni ediyorum." ABD İLE ANLAŞMA... "Bu harekatla DEAŞ'ın yeniden canlanacağı ve sivil katliam yapıldığı iddiası terör örgütünün yalanlarıdır. Bize harekatı durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bulunmuştum. Hemen bu gece terör örgütünün silah bırakıp güvenli bölgeden çıkmalarını istemiştik. 120 saatlik bir mutabakatı sağladı. 13 maddelik mutabakata göre ABD 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin güvenli bölge dışına çıkmasını sağlayacak. Dün akşamdan başlamak üzere Barış Pınarı'na 120 saat ara verdik. Ellerindeki silahlar toplanacak, tahkimatlar imha edilecek. Güvenli bölgeden çıkacaklar. TSK ise bölgeden çıkmayacak. Kontrol Türkiye'ye bırakıldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı sona erecektir."