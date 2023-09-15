Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk ekonomisi' mesajı! "Yeni bir döneme giriyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu. Türk dünyasının yeni bir uyanış içinde olduğu görüşünü belirten Erdoğan ayrıca "Türk ekonomisinde küresel ekonominin neden olduğu zorlukları adım adım geride bıraktığımız bir döneme giriyoruz. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor" sözleriyle dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bugün burada hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizin ve onların diasporasının hem de İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Sadece Türk diasporası dediğimiz Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz.
Açıkçası İslam dünyasında mesafe kat etmek daha zor ve yavaş oluyor. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ancak birleşirsek, bir olursak, birlikte hareket edersek, dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok ki ulaşabiliriz. Aksi takdirde kendimizi payımıza sömürünün, zulmün, sefaletin, acının düştüğü bir düzenin içinde buluruz.