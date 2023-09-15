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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk ekonomisi' mesajı! "Yeni bir döneme giriyoruz"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk ekonomisi' mesajı! "Yeni bir döneme giriyoruz"

15.09.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk iş dünyasına ve Türk diasporasına seslenerek önemli mesajlar verdi. "Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getirerek kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum" şeklinde konuşan Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk ekonomisi' mesajı! "Yeni bir döneme giriyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu. Türk dünyasının yeni bir uyanış içinde olduğu görüşünü belirten Erdoğan ayrıca "Türk ekonomisinde küresel ekonominin neden olduğu zorlukları adım adım geride bıraktığımız bir döneme giriyoruz. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor" sözleriyle dikkat çekti.

"TÜRK DÜNYASI YENİ BİR ŞAHLANIŞ İÇİNDEDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bugün burada hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizin ve onların diasporasının hem de İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Sadece Türk diasporası dediğimiz Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz.

  • Türk dünyası muhteşem birikimi, güçlü devlet geleneği, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla adeta yeni bir uyanış, şahlanış içindedir. Ana vatan ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek eskisine göre daha kolay. Özellikle Batı ülkelerinde ne Türkiye'nin ne de diğer dostlarımızın diasporadaki güçlerini bırakın birleştirmeyi, teker teker bile yeterince etkin kullanamadığı bir gerçektir. Sayısal, ekonomik ve sosyal olarak bizlerden daha zayıf diasporaların siyasi olarak çok daha güçlü olduğunu yaşadığımız her hadisede görüyoruz. Bunun için hep birlikte çok daha yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor.

"DÜNYA ÇAPINDA HAYIRLI NETİCELER ELDE EDECEĞİMİZDEN ŞÜPHE DUYMUYORUM"

  • Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getirerek kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Biz meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, istihbarat teşkilatlarından misyonerlere her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmaz.

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  • Açıkçası İslam dünyasında mesafe kat etmek daha zor ve yavaş oluyor. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ancak birleşirsek, bir olursak, birlikte hareket edersek, dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere hiç şüphem yok ki ulaşabiliriz. Aksi takdirde kendimizi payımıza sömürünün, zulmün, sefaletin, acının düştüğü bir düzenin içinde buluruz.

  • Bizim yaptığımız birlik çağrılarını sadece siyasi retorik şeklinde görenler nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladıklarında her şey için çol geç olacak. Bunlara bakıp da ibret almamak akıl sahibi kimsenin yapacağı iş değildir. Verdiğimiz mesajları en iyi Türk iş dünyasının anladığına inanıyorum.

"TÜRK EKONOMİSİNDE ZORLUKLARI ADIM ADIM GERİDE BIRAKTIĞIMIZ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

  • Türk ekonomisinde küresel ekonominin neden olduğu zorlukları adım adım geride bıraktığımız bir döneme giriyoruz. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor. Elbette Türk'ün ezeli ve ebedi imtihanı diye tarif edebileceğimiz bu kadim mücadele asla bitmeyecek.
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Recep Tayyip Erdoğan

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