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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği'ne mesaj

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği'ne mesaj

24.04.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor.

Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır.

Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır.

Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz.

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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