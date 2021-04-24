Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor.

Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır.

Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır.

Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

