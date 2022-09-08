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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

08.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagreb’de Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı müteahhitlik sektörünün bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Yeni ticaret hacmi hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik, 5 milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok.

  • Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi.

  • Enerji, altyapı, dijitalleşme, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğini geliştirebiliriz.

  • Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği kapsamlı ticari iş birliklerinin ülkelerimizin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inanıyorum.

  • Hırvat yetkililerden Türk firmaları ve iş adamları için kolaylık göstermelerini bekliyoruz.

  • Dünya daralma riskiyle yüzleşirken ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük.

  • İnsansız hava araçları teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz.

  • Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın her iki ülkeyi de kazan kazan esasına göre çok daha güçlü bir noktaya ulaştıracağına inanıyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan

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