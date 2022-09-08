Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni ticaret hacmi hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik, 5 milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok.

Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi.

Enerji, altyapı, dijitalleşme, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğini geliştirebiliriz.

Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği kapsamlı ticari iş birliklerinin ülkelerimizin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inanıyorum.

Hırvat yetkililerden Türk firmaları ve iş adamları için kolaylık göstermelerini bekliyoruz.

Dünya daralma riskiyle yüzleşirken ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük.

İnsansız hava araçları teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz.

Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın her iki ülkeyi de kazan kazan esasına göre çok daha güçlü bir noktaya ulaştıracağına inanıyorum.



