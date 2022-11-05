Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'PPP' eleştirisi! "Ana muhalefet hala anlayamamış, öğreteceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerini 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'ndaki konuşmasında paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Gece yarısı bildirilerinin yayınlandığı, cumhurbaşkanı seçmemizin 360 garabetiyle engellendiği, partimizin uyduruk gazete kupürleriyle kapatılmak istendiği dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik.
Bugün muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Geçmişi reddetmeden mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktasını da bu yaklaşım oluşturuyor. Dikkat ederseniz vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık.
Tüm vatandaşlarımızı kıymetli fikirleriyle bu sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum.
Savunma sanayiine yapılan yatırımları israf görenler bugün milli bütçelerinde aslan payını silah ve mühimmat alımına ayırıyor. Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en başarılı yöneten ülkelerdendir.
Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu. Bunun yanında altyapıyla ilgili yatırımlarımız da yüz akımız oldu. Hatta ana muhalefet PPP nedir, ne demektir, hala bunu anlayamamış, bunu bilmiyor. Böyle bir ana muhalefetle karşı karşıyayız. Onlara anlatıyoruz, öğreteceğiz.
Ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını özellikle yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi de bu 5 temel esas üzerinde gerçekleştirdik.
Sayın Putin, Zelenskiy ve Guterres'le münasebetlerimizin hepsi dengeli bir şekilde yürümüştür.