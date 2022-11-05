Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'PPP' eleştirisi! "Ana muhalefet hala anlayamamış, öğreteceğiz"

Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu. Bunun yanında altyapıyla ilgili yatırımlarımız da yüz akımız oldu. Hatta ana muhalefet PPP nedir, ne demektir, hala bunu anlayamamış, bunu bilmiyor. Böyle bir ana muhalefetle karşı karşıyayız. Onlara anlatıyoruz, öğreteceğiz.