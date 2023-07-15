Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında önemli açıklamalar

Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Beylerbeyi Stadyumu'nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye Yüzyılının tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız.

Biz şehitlerimizin yaşadığına inanan, şehitlerimizle yaşayan bir milletiz. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainlere destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz.

Unutursak benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş sinsi şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz programlarla bu günü tarihteki yerine uygun şekilde idrak ediyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz çünkü onları unutmadık unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber tek bir mesaj yolluyoruz. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Milletin tarihlerinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz işte böyle bir dönüm noktasıdır. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla anlatılacak bir destan yazdık.

Bu ömürlerinin baharında tankların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir.

