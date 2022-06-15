Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a sert çıkış! "Haddini bil!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP eski CHP değil" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin?" diye konuştu. Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a sert tepki göstererek "TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın" dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla" çağrısını yinelerken "Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şey söylüyor yine ama yüzünde, sesinde belirgin bir korkaklığın izini görmemek mümkün değil" şeklinde konuştu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de polise yumruk atmasıyla ilgili "Bu kadının dosyası çok kabarık. Dosyada 60 küsür suç rayihası var" diyen Erdoğan, "Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Bizi NATO konusunda taktik hata yapmakla suçlayan CHP'ye de iki çift sözümüz var. Ülkemizde zor şartlarda kurulan fabrikaları kapatarak savunma sanayiimizi dışa bağlı hale getiren, Adalar meselesinde dirayetli duruş sergileyemeyen, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan, taktik değil stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez.
Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler, bunu da bilmeleri lazım.
2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Hatta bizim ülkemizde muhalefet mümkünse hiç seçim olsun istemez.
Milletimiz bu 'abra kadabra' siyasetinin defterini düreli çok oldu. Bay Kemal başta olmak üzere CHP'yi ve 6'lı masayı bu utanç girdabından kurtarmaya çalışıyoruz. Bu arada, Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum: Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şey söylüyor yine ama yüzünde, sesinde belirgin bir korkaklığın izini görmemek mümkün değil.
6'lı masanın altındaki gizli ortak HDP'nin terör örgütü elebaşılarının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul, Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekilinin, yine onun yanında, arkasında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi provokasyonlarda yer aldığını gayet iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Dosyada 60 küsür suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz.