Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a sert çıkış! "Haddini bil!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP eski CHP değil" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin?" diye konuştu. Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a sert tepki göstererek "TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın" dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla" çağrısını yinelerken "Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şey söylüyor yine ama yüzünde, sesinde belirgin bir korkaklığın izini görmemek mümkün değil" şeklinde konuştu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de polise yumruk atmasıyla ilgili "Bu kadının dosyası çok kabarık. Dosyada 60 küsür suç rayihası var" diyen Erdoğan, "Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU PARTİ BİZE DERS VEREMEZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bizi NATO konusunda taktik hata yapmakla suçlayan CHP'ye de iki çift sözümüz var. Ülkemizde zor şartlarda kurulan fabrikaları kapatarak savunma sanayiimizi dışa bağlı hale getiren, Adalar meselesinde dirayetli duruş sergileyemeyen, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan, taktik değil stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez.

Kılıçdaroğlu "CHP eski CHP değil" diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin? Onlar kendi içlerindeki Rum, Amerikan, Yunan, PKK, FETÖ sevdalısı 5. kol elemanlarını temizlesinler.

"TÜSİAD BU GİDİŞİYLE DEVAM EDERSE BU İKTİDARIN KAPISINI HİÇ ÇALMASIN"

Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler, bunu da bilmeleri lazım.

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya niye bunlara karşı tavır alıyoruz? İsveç’in, Finlandiya’nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.

"MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM İSTEDİĞİ YOK"

2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefetin erken seçim istediği falan yok. Hatta bizim ülkemizde muhalefet mümkünse hiç seçim olsun istemez.

Aylarca masada kimin, nerede oturacağının kavgasını vermiş bir curcuna ittifakından ne beklenebilir ki? Her hafta bir skandalla, siyasi ayak oyunuyla gündeme gelenlerin, bırakın seçimi, 2023'ü görmeleri dahi muhaldir. Şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse 1 senede o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça sevmek yerine soğuyor, sırt çeviriyor?

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Milletimiz bu 'abra kadabra' siyasetinin defterini düreli çok oldu. Bay Kemal başta olmak üzere CHP'yi ve 6'lı masayı bu utanç girdabından kurtarmaya çalışıyoruz. Bu arada, Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum: Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Daha düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şey söylüyor yine ama yüzünde, sesinde belirgin bir korkaklığın izini görmemek mümkün değil.

Birileri hemen devreye girip ülkemizin tamamen geride bıraktığını düşündüğümüz bazı tartışmaların fitilini yeniden ateşlemekten bile çekinmediler. Henüz 6'lı masanın adayı belli değilken ortaya meşrep fitnesi attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Eski Türkiye'ye ait önyargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Bay Kemal biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla.

"BU KADININ DOSYASI ÇOK KABARIK"

6'lı masanın altındaki gizli ortak HDP'nin terör örgütü elebaşılarının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul, Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekilinin, yine onun yanında, arkasında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi provokasyonlarda yer aldığını gayet iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Dosyada 60 küsür suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz.

Dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüze olduğu şu dönemde üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı bir an önce milli sisteme bağlamak için gece, gündüz çalışıyoruz. Pazartesi Filyos'taki törenle bu yönde önemli bir adım daha attık. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır.

ENFLASYON AÇIKLAMASI: KLASİK ANLAYIŞLA ÇÖZÜM ARAMAK BEYHUDE