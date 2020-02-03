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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik... Son bilgilere göre 1 milyon insan sınırımıza doğru geliyor" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.

İkili görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomi, turizm kültür, bu alanlarda yapmış olduğumuz görüşmenin çok çok verimli olduğuna inanıyorum.

Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.

Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları verdim.

Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

ERDOĞAN'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik... Son bilgilere göre 1 milyon insan sınırımıza doğru geliyor.

Bu sabah rejim güçleri hava saldırısına geçti ve bu hava saldırısı neticesinde 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Bu noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de gerek hava gerek kara şeklinde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya’nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımlarını bekliyoruz.

Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli.

Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunu sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarımızdan yardım alacak ve bunu için çok minnettarız.

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