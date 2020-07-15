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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ulusa sesleniş konuşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ulusa sesleniş konuşması

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Allah'ın yardımıyla başarısızlığa uğrattığımız darbe girişiminde şehit olanlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum.

15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar.

Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır.

"ŞANLI DİRENİŞLE HÜSRANA UĞRATTIK"

Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık.

Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır.

15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir.

"EZANIMIZI SUSTURAMAYACAKLAR, BAYRAĞIMIZI İNDİREMEYECEKLER"

FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

Türkiye kardeşliğiyle, dostluğuyla güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Ayasofya'da susturulan ezanı 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttik.

Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var.

Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir.

Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz.

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