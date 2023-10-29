Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde 100. yıl hitabı! "Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir."

Son dakika: Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ederek resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki programının ardından İstanbul'a geldi ve İstanbul Boğazı'ndaki görkemli töreni Vahdettin Köşkü'nden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp, adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Ülkemiz ve milletimiz hayırlı olmasını diliyorum. Bin yıldır vatan topraklarının müdafası için şehit düşen tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum.

"CUMHURİYET İLK DEĞİL, EN SON DEVLETİMİZDİR"

Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bekası için sınır içi ve dışı fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize muvafkiyetler diliyorum.

İhtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleniğimizin yeni halkası Cumhuriyetimiz ilk değil en son devletimizdir. Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş pek çok devletimiz vardır.

Cumhuriyet bu kutlu yolculukta bir kopuş tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye binlerce yıldır elden ele nesilden nesile aktarılan muazzez bir cevherdir. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Geçmişten sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz ilham kaynağımızdır. Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet, bedava kazanılmış değildir. "Bunu kazanmak için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık." Tıpkı Gazi'nin dediği gibi binlerce vatan evladının kanı üzerinde inşa edilmiştir. Esarete rıza göstermeyen milletimiz, işgalcilere karşı başlattığı milli mücadaleyi zaferle taçlandırmış, ardından 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin bizzat amacı kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Bu amaç bizim zamanımızda mümkün olmuştur. Türkiye kimsesizlerin kimsesi olmuş bir ülkedir.

Bu tavrı her yerde gösterdik. Dün 1.5 milyonu aşkın insanın katılımıyla gerçekleşen Filistin Miting'i bunun şuuruyla icra edildi. Biz dün sadece Filistin'le daynaışmamızı göstermekle kalmadık, istiklal ve istikbalimizi koruma amacımızı tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonra da devam edeceğiz.

"HİZMETKARIZ"

Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Cumhuriyetin zamanla demokrasiyle buluşturulması Gazi'nin en büyük ideallerinden biri olmuştur.Özellikle Gazi'nin vefatından sonraki tek parti dönemi milletimizin hafızasından silinmesi zor olan derin yaralar bırakılmıştır. Rahmetli Menderes'le başlayan demokrasi ve kalkınma dönemi, 27 Mayıs darbesiyle yarıda kalmış. Ardından her 10 yılda bir darbelerle Türkiye geriye götürülmüştür. Türkiye'yi 2002'de kurtaran biz olduk. 21 yıldır mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Hizmetkarız.

Gerek yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız gerekse hangi kökenden olursa olsun 85 milyon insanımızın günlük hayatında bu gerçeğe bizzat şahit oluyorum. Cumhuriyetin ilk zamanlarıyla günümüzü mukayese etmek amacıyla bazı veriler paylaşacağım.

2022 yılında 85,3 milyonu buldu. Belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olamyan bir gelecekte göreceğiz. 9 yüksek öğretim kurumu olan ülkemizde 2023 yılında 3955 yüksek öğretim kurumuna sahibiz.

Dış politikadan turizm, kültür, sanayi, güvenliğe kadar her alanda Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin eser ve yatırımıyla buluşturduğumuzu görebiliriz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımız yanında ülkemizi devler ligine çıkarttık.

"CUMHURİYETİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK EN BÜYÜK GAYEMİZ"

Aziz milletim, Türkiye yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin 2. asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice asırlara çok daha güçlü taşıma azmindeyiz. En büyük hedefimiz Cumhuriyetimizi darbe anayasasından kurtarıp sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Asrın ihaneti 15 Temmuz'dan asrın felaketi 6 Şubat felaketine kadar tüm sınavları alnımızın akıyla verdik veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeterki biz bir olmaya diri olmaya kardeş olmaya hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Gerisi gelecektir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşkın siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiyue'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatan olmasını sağlayan tüm herkese allahtan rahmet diliyorum.





