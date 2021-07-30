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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarla ilgili açıklama

30.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de birçok ilde meydana gelen yangınlarla ilgili olarak soruşturmanın yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar." açıklamasını yaptı. "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" tartışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi" ifadesini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlarda Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmamasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" tartışmalarına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bunlardan sonra net ne olabilir, bunu o zaman açıklayabiliriz. Boşverip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın.

"YAKLAŞIM TARZLARI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.

"THK'NIN ELİNDE BURALARA RAHAT KULLANILABİLECEK UÇAK FALAN YOK"

Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz. THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Çok değişik sesler değişik zamanlarda çıktı. Biz hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek... Bunlar bu şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde oldu. Bizde de ilk kabine toplantısında bunları ele alacağız. Yaklaşık 72 milyon doz aşı yaptık. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin, gerek Biontech aşıları ile beraber en sağlıklı şekilde mücadeleyi nasıl sürdürürüz, buna devam ediyoruz. İlk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Olumlu gelişme olursa biz vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili derdimiz yok. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yerli uçak yapıyorduk ne oldu
ya sen bıraksana itfaiyeci diye aldığınız personeli oraya buraya müdür atadınız itfaiyecimi kaldı sayenizde hepsi
Rusya Ve Ukrayna uçakları tamamen kiralık Azerbaycan halimize acıdığı için gönderecek zaten. peki soruyorum madem bizde ki uçaklar Türkiye şartlarına uygun değil, neden uygun olanlar alınmıyor. neden hala birtane dahi uçağımız yok! doğru ya köprü olmadığı için oraya para aktarmamıza gerek yok ver yansın heryer kümün umrunda bu ülke bu topraklar.

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