Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde sert sözler! 'Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz'

Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.

Yürütmenin önüne kamu görevlilerini tehditten yalan ve yanlış bilgilerle kurumları töhmet altında bırakmaya kadar uzanan serpilen dikenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Yoksa siyasi alandaki mücadeleyle ilgili hiçbir çekincemiz yoktur. Tek gayemiz ülkemizin zarara uğramaması, hukukun üstünlüğü ilkesine halel gelmemesidir. İnşallah hepimizin en büyük güvencesi olan adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.