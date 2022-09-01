Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde sert sözler! 'Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz'

Son dakika haberi: Yargıtay'da 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni düzenleniyor. Törende konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM kararlarına sert tepki göstererek "AİHM'le ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da ters kararlar verir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor" diyerek "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Geride bıraktığımız 20 yılda ülkemizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek için önemli reformlara imza attık. Esasen ülkemizdeki anayasaların neredeyse tamamının olağanüstü dönemlerin ürünü olması eskiden beri dile getirdiğimiz bir sıkıntımızdır.
FETÖ ihanet çetesinin tasfiyesiyle ortaya çıkan eksikliğe rağmen hakim ve savcı sayısını yüzde 43 artışla yükselttik. Hem adalet sistemimizi hem yargı mensuplarımızı rahatlatacak pek çok düzenlemeyi ülkemize kazandırdık.
Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.
AİHM'le ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da ters kararlar verir.
Yürütmenin önüne kamu görevlilerini tehditten yalan ve yanlış bilgilerle kurumları töhmet altında bırakmaya kadar uzanan serpilen dikenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Yoksa siyasi alandaki mücadeleyle ilgili hiçbir çekincemiz yoktur. Tek gayemiz ülkemizin zarara uğramaması, hukukun üstünlüğü ilkesine halel gelmemesidir. İnşallah hepimizin en büyük güvencesi olan adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.