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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde sert sözler! 'Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz'

01.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni adli yılın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir Anayasa taslağı hazırladıklarına değinerek "İnşallah siyasetin iklimi böyle bir adıma uygun hale geldiğinde yeni Anayasa çalışmasını tekrar başlatabileceğimizi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Gündemimizin en başında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak yeni adımları da açıkladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl açılış töreninde sert sözler! 'Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz'

Son dakika haberi: Yargıtay'da 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni düzenleniyor. Törende konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM kararlarına sert tepki göstererek "AİHM'le ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da ters kararlar verir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor" diyerek "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.

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"ÇAĞRIMIZ KARŞILIKSIZ KALDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Geride bıraktığımız 20 yılda ülkemizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek için önemli reformlara imza attık. Esasen ülkemizdeki anayasaların neredeyse tamamının olağanüstü dönemlerin ürünü olması eskiden beri dile getirdiğimiz bir sıkıntımızdır.

  • Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemine geçtikten sonra yeni bir adım attık. Geçtiğimiz yıl siyasi partilere bir kez daha ülkemizi yeni bir Anayasa'ya kavuşturma çağrısı yaptık. Biz de bir taslak hazırladık. Maalesef bu çağrımız da karşılıksız kaldı. İnsan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. İnşallah siyasetin iklimi böyle bir adıma uygun hale geldiğinde yeni Anayasa çalışmasını tekrar başlatabileceğimizi umut ediyoruz.

"HUKUKİ HİMAYE SİGORTASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

  • FETÖ ihanet çetesinin tasfiyesiyle ortaya çıkan eksikliğe rağmen hakim ve savcı sayısını yüzde 43 artışla yükselttik. Hem adalet sistemimizi hem yargı mensuplarımızı rahatlatacak pek çok düzenlemeyi ülkemize kazandırdık.

  • Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Gündemimizin en başında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir. Adli yardım sistemimizi yeniden ele alacağız. Hukuk sigortası olarak anılan hukuki himaye sigortasını Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz. Hukuki himaye sigortasını hayata geçireceğiz.

"BÖYLE BİR REZİLLİĞE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

  • Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.

  • AİHM'le ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da ters kararlar verir.

  • Yürütmenin önüne kamu görevlilerini tehditten yalan ve yanlış bilgilerle kurumları töhmet altında bırakmaya kadar uzanan serpilen dikenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Yoksa siyasi alandaki mücadeleyle ilgili hiçbir çekincemiz yoktur. Tek gayemiz ülkemizin zarara uğramaması, hukukun üstünlüğü ilkesine halel gelmemesidir. İnşallah hepimizin en büyük güvencesi olan adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.

  • Türkiye artık yeni bir seviyeye, yeni bir lige çıkmıştır. Ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda sahip olduğu altyapıyla bugünlere hazırlanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin adeta kaynadığı bir dönemde biz her şeyimizle büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye 100 yılının inşasına hazırız.
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