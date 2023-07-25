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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! Hakim ve savcı yardımcılığı için önümüzdeki dönemi işaret etti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! Hakim ve savcı yardımcılığı için önümüzdeki dönemi işaret etti

25.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı geldi. "Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa" vurgusu yapan Erdoğan, TBMM'yi işaret ederek "Önceliklerimizin başında geliyor" dedi. Hakim ve savcı yardımcılığı açılımı için "Bir sonraki dönemden itibaren fiilen uygulamaya başlayacağız" açıklamasında bulunan Erdoğan, FETÖ'yle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! Hakim ve savcı yardımcılığı için önümüzdeki dönemi işaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuştu. Hakim ve savcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Sizin rehberiniz hukuktur" ifadelerini kullandı.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM GELİYOR

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Vatandaşlarımıza AYM'ye bireysel başvuru yapabilme imkanı getirdik. Askeri suçların sivil mahkemelerde görülmesini sağladık.

"Bir sonraki dönemden itibaren hakim ve savcı yardımcılığı açılımını fiilen uygulamaya başlayacağız.

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak kaybına uğramaması için mevzuat çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgede yaklaşık 1000'e yakın hakim ve cumhuriyet savcısıyla yaklaşık 7 bin 500 personel görevlendirildi.

YENİ ANAYASA MESAJI

"Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde Meclisimizin de takdiriyle önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var. Allah'ın izniyle bu idealimizi de hayata geçireceğiz.

"SON FETÖ'CÜ HAİN DE HESAP VERENE KADAR NE BİZ NE DE DEVLETİMİZ GÜVENDE"

"Bay Kemal'in hayatı yalan. FETÖ'cüler bizi yakalayıp şehitlerimiz izine bizi de koyuverseydiler herhalde kendisi de zil takıp oynardı. Bunların hayatı bu.

"Su uyur, ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz. Kökü dışarıda bu yapıların, en küçük bir rehaveti tekrar palazlanmak için fırsata çevireceğini aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Son FETÖ'cü hain de işlediği cürümlerin hesabını yargımıza vermeden ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır. Geçtiğimiz seçimlerde zaafiyet gördüklerinde neler yapabileceklerine şahit olduk.

"KANUN DEDİĞİN İNSANOĞLUNUN YAZDIKLARIDIR, SİZİN REHBERİNİZ HUKUK"

"Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkisi değil, hukuktur. Hukuk, kanunun çok ötesindedir, hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Sizin rehberiniz vicdan pusulanızla birlikte asırlar boyunca tecrübeyle, ilimle, ahlakla yoğrularak oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama hak ve hukuk bulunmaz.

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