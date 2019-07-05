Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kimse onları hatırlamıyor bile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yeni partiyle ilgili olarak şunları söyledi:

Partimin içindeki muvazzaf milletvekilleri arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısı ile aramızdan ayrılanlar oldu ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra bir başkaları da ayrıldı, onlar da tarih oldu. Her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Bu noktada çok da fazla dert edinmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim dava arkadaşlarımızdır.



