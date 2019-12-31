Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Bunların yanında, Ankara ve İstanbul’da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı yaptık, pek çok görüşme gerçekleştirdik.

Her yıl olduğu gibi, 2019 yılını da yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdik.

Rabbim’den, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında 'Gazi Mustafa Kemal’in “HATTI MÜDAFAA YOKTUR, SATHI MÜDAFAA VARDIR' anlayışıyla, ülkemize ve milletimize yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürüttük." dedi.

Mayıs ayı boyunca hem Ramazan’ın manevi iklimini değerlendirmeye çalıştık, hem de her kesimden insanımızla bir araya gelerek hasbihal ettik.

Geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun törenini yaptığımız havalimanımız, inşallah her yıl daha da büyüyerek, ülkemizi dünyada gururla temsil etmeyi sürdürecektir.

Yeni yaptığımız ve dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanımız, Nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdi.

Böylece Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.

Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz.

Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk.

Bilindiği gibi, 2016 yılı Ağustos ayında Cerablus-El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekâtını, 2018 yılı Ocak ayında ise Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtını gerçekleştirmiştik.

Nitekim, 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadele ve ülkemizin güvenliği konusundaki kararlılığımızı fiilen de ortaya koyduk.

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığımız konuşma ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Türkiye’nin insani duruşunu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Ağustos ayında, Kurban Bayramının hemen öncesinde tüm hatlarıyla hizmete açtığımız İstanbul-İzmir Otoyolu da, ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biridir.

Yine bu ayın sonunda Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklayarak, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştık.

Böylece 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının kendi vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık.

Barış Pınarı Harekâtıyla Resulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık.

Kasım ayı sonunda Libya ile imzaladığımız “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ülkemize çok önemli stratejik kazanımlar sağlamıştır.

Bu muhtıralarla, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci, çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk.

Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır.

İnşallah Libya’daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız.

Aralık ayının ilk yarısında kamuoyuyla paylaştığımız 100 bin sosyal konut inşası projesi, 81 vilayetimizin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandı.