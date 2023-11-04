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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ev ev dolaşarak partimize kazandırın

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ev ev dolaşarak partimize kazandırın

04.11.2023 20:36 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Daha önce yüksek oy alan illere ziyarette bulunacağını açıklayan Erdoğan Bayburt ve Giresun'un ardından yarın yapılacak toplu açılışlar için Rize'ye gitti. Vatandaşlara yerel seçim mesajı veren Erdoğan, "Başta Rize olmak üzere ev ev dolaşarak tüm ilçeleri partimize kazandırmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ev ev dolaşarak partimize kazandırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde "Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldıktan sonra Rize'nin Güneysu ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Değerli kardeşlerim ana baba ocağında uzun bir aranın ardından sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Güneysu gençliği olarak sizleri tebrik ediyorum. Seçimden bu yana uzun bir zaman geçti. Son olarak seçimde gelmiştim. Bütün Türkiye genelindeki programda en fazla oy aldığımız yerlerden başlayalım dedik. Baybur, Gümüşhane'den sonra memleketimiz Rize'deyiz. Yaptığımız çok şey var, yapmakta olduğumuz çok şey var. El ele verip beraber başaracağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için bir arada olacağız. 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var. Başta Rize olmak üzere ev ev dolaşarak tüm ilçeleri partimize kazandırmanızı istiyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan

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