Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet, Bay Kemal siz ise illetsiniz.

Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Bugün burada şehrimize kazandırdığımız, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da eksiklerini, özellikle tamamlamanın gayreti içinde olduk. Kimsenin kökenine, inancına bakmadan, 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz.

"AVRUPA'NIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ BİLE AŞILARI ÜCRETLE YAPIYOR"

Türkiye'de tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi, önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek kadar düzelmiştir.

Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile aşıları ücretle yapıyorlar. 50 Sterlin, 100 Euro.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ

Bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da 1000 yataklı şehir hastanemizi kazandırıyoruz.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum.

