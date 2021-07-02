HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Yakında devreye alıyoruz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Yakında devreye alıyoruz

02.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet, Bay Kemal siz ise illetsiniz.

Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Bugün burada şehrimize kazandırdığımız, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklama

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da eksiklerini, özellikle tamamlamanın gayreti içinde olduk. Kimsenin kökenine, inancına bakmadan, 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz.

"AVRUPA'NIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ BİLE AŞILARI ÜCRETLE YAPIYOR"

Türkiye'de tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi, önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek kadar düzelmiştir.

Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile aşıları ücretle yapıyorlar. 50 Sterlin, 100 Euro.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ

Bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da 1000 yataklı şehir hastanemizi kazandırıyoruz.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadıKanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Ümit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladıÜmit Özdağ partisinin kurulacağı tarihi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.