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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

05.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okul, ilçe ve il çapında bir kapanma düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri alarak üniversitelerimizde de yüz yüze eğitimin sürmesinde kararlıyız" açıklamasını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN SÜRMESİNDE KARALIYIZ"

Üniversitelerimizin akademik yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hükümet olarak her kademede eğitim kurumlarını faaliyete geçirmek için tedbiri aldık. Eylül ayı başından itibaren okulları açtık. Bakanlıklarımız okullarda alınması gereken önlemleri belirlediler. 71 bin okulumuzun tamamı halihazırda açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulda karantina uygulamasına gidilmiştir. Okul, ilçe ve il çapında bir kapanma düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri alarak üniversitelerimizde de yüz yüze eğitimin sürmesinde kararlıyız.

Türkiye'de yükseköğretim uzunca bir süre toplumun sadece küçük bir kesiminin erişebildiği bir hizmet olmuştur. 2002 yılında 76 olan yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye çıkardık. Her ilin kendi üniversitesinin olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 binin üzerine çıktı. Bugün Türkiye 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Bu üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Yeni üniversitelerimizden bazılarının gerek akademik gerek patent bakımından şimdiden sergiledikleri başarıları yakından takip ediyoruz. OECD ülkeleri arasındaki ortalaması yüzde 1,4 olan harcama payının milli gelire oranını biz yüzde 1,7'ye çıkardık.

"ÜNİVERSİTELERİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLERDİR"

(Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya tepki) Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen bir öğrencinin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.

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Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim
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