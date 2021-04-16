Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısındaki sözleri) Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi.

(Yunansitan'daki gelişmeler) Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.

(KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir."

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Haziranda ilk köprünün adımını atacağız.

Ayrıntılar gelecek...

