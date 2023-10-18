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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 3 günlük milli yas ilan edildi

18.10.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 3 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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KARARNAME YAYINLANDI

Kararnamede, "İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.
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