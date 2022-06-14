SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sene Türksat 6A'nın da uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, uzaydaki uydu sayısının da 10'a yükseleceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türksat projesine yönelik küçümseyici tavırlar aslında o tavrı sergileyenlerin kendi vizyonunu ortaya koyuyordu. Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4A ve Türksat 5B de uzaydaki yerini aldı. Geçen sene de Türksat 5A ve 5B'yi uzaya yolladık.

"UYDU SAYIMIZ 10'A YÜKSELECEK"

Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Uzaydaki uydu sayımızı 10'a yükselecek. Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE...

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

FİBER İNTERNET MESAJI

Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala fiber altyapı götürecek ortak altyapının kurulmasını sağlayacağız.

