SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'da bir liderler zirvesi gerçekleştirilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Putin ve Zelenskiy arasında gerçeklemesi beklenen görüşmeyle ilgili olarak Erdoğan "İstanbul'da bir liderler zirvesi gerçekleştirebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Dün sayın Zelenskiy ile görüşmemiz oldu bugün de saat 16.00 gibi sayın Putin ile bir görüşmemiz olacak. Her iki liderle de önce alt yapıda varılan bir mutabakatın getirisini görüşeceğiz. Özellikle Kırım ve Donbas noktasını görüşeceğiz.

"İSTANBUL'DA BİR LİDERLER ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"

Tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek. İstanbul'da bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi, olumlu bir hale dönüştürebilirsek bizler de Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ 'MAYIN' TEHLİKESİ

Deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın içerisindeler. Şuan itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Tüm imkanlarımızla bu süreci takip ediyoruz. Tedbiri elden bırakmayacağız."

