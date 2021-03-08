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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni komisyon kuruluyor

08.03.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni komisyon kuruluyor

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddete karşı yeni komisyon kurulacağını duyurarak "Ülkemizde kadınların caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımız ile de konuştum, süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizde kadınların caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımız ile de konuştum, süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefet ne de diğerlerine bırakamayız. Dün akşam Adalet Bakanım ile konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi, ardından da malum kişi tutuklandı.

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Samsun Recep Tayyip Erdoğan

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